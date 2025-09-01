東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.86高値172.01安値171.24 172.94ハイブレイク 172.47抵抗2 172.17抵抗1 171.70ピボット 171.40支持1 170.93支持2 170.63ローブレイク ポンド円 終値198.57高値198.67安値197.95 199.56ハイブレイク 199.12抵抗2 198.84抵抗1 198.40ピボット 198.12支持1 197.68支持2 197.40ローブレイク