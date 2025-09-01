東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.32高値8.34安値8.27 8.42ハイブレイク 8.38抵抗2 8.35抵抗1 8.31ピボット 8.28支持1 8.24支持2 8.21ローブレイク シンガポールドル円 終値114.53高値114.66安値114.39 114.93ハイブレイク 114.80抵抗2 114.66抵抗1 114.53ピボット 114.39支持1 114.26支持2 114.12ローブレイク 香港ドル