東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6540高値0.6549安値0.6523 0.6578ハイブレイク 0.6563抵抗2 0.6552抵抗1 0.6537ピボット 0.6526支持1 0.6511支持2 0.6500ローブレイク キーウィドル 終値0.5893高値0.5906安値0.5880 0.5932ハイブレイク 0.5919抵抗2 0.5906抵抗1 0.5893ピボット 0.5880支持1 0.5867支持2 0.5854