ダイヤモンドバックス戦に先発し、7回1失点と好投したドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは8月31日、各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に先発し、7回4安打1失点、10奪三振と好投したが、勝敗は付かなかった。「1番・指名打者」で出場した大谷は、一回に右前打を放つなど4打数1安打、1得点。チームは5―4でサヨナラ勝ちした。メッツの千賀はマーリン