今期夏ドラマも折り返しを迎えており、視聴作品が定まってきた中でどの作品が評価を上げているのか？ ORICON NEWSでは今夏に放送開始されたドラマにおける満足度調査を実施。夏クールを7、８、9月に区切り、今回は中間の8月放送(3話分)の回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。特に"満足度"の高かった上位3作品について、前回調査からのランキング変動と好評なポイントなど、回答者のコメン