今回は、不倫にハマる独身女性が抱える不満について、エピソードを紹介します。子持ちはズルい!?「私は独身で、今は実家で母親と暮らしています。ちなみに私は既婚者の彼氏と不倫中です。そして最近私が困っているのが、職場の『子持ち様』。何かと会社を早退したり欠勤したりして、はっきりいって迷惑です。だってそのせいで残業になることもありますから。この前も、早退した子持ち様のせいで残業になり、彼氏に会えませんでした