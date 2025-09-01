[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]日本代表合流直前に、厳しい内容になった。アビスパ福岡の3バックの左に入ったDF安藤智哉は、前半にMF小泉佳穂を倒してPKを献上。先制点を与えるピンチを迎えたが、FW細谷真大のPKをGK小畑裕馬が止めて事なきを得る。その後、両チーム1点ずつを重ねた後半には、安藤が細谷へのファウルをとられて再びPKに。今度はFW瀬川祐輔に決められて、1-2で10試合ぶりの黒星を喫した。ファウルを受けた