[8.31 J1第28節 柏 2-1 福岡 三協F柏]柏レイソルのスターティングメンバーに、DF杉岡大暉が帰ってきた。3月2日の第4節・浦和戦(○2-0)で負傷し、途中交代を強いられていた杉岡は、7月30日のスタッド・ランス戦(○2-1)で実戦復帰すると、8月22日の第27節・浦和戦(○4-2)で途中出場をはたす。そして、続く福岡戦で約8か月ぶりに先発に名を連ね、90分間出場。最後にフル出場したのは、2月26日の第3節・C大阪戦(○2-1)までさかのぼ