今回ご紹介するのはダイソーで大人気のお掃除シリーズ「落ち落ちV」の商品。油汚れや皮脂汚れなどの、酸性の汚れに効果的なアルカリ電解水なのですが、なんと詰め替え用も販売されているんです。しかも量はボトル約2本分で110円（税込）とコスパの高い商品。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルカリ電解水クリーナー 詰め替え落ち落ちV 500ml価格：￥110（税込）販