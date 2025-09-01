◇米女子ゴルフツアーFM選手権最終日（2025年8月31日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、山下美夢有（24＝花王）と畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が通算13アンダーで日本勢最上位の7位に入った。23位から出た山下は7バーディー、1ボギーの66をマークし、13位で出た畑岡は6バーディー、2ボギーの68で回った。6位スタートの古江彩佳（25＝富士通）は73と落とし