・ＮＹダウ４５５４４．８８（－９２．０２） 高値４５６１６．１６ 安値４５３７７．２１ ・Ｓ＆Ｐ５００６４６０．２６（－４１．６０） ・ナスダック総合指数２１４５５．５５（－２４９．６１） 出所：MINKABU PRESS