葵わかなと神尾楓珠がダブル主演する10月12日スタートのドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の追加キャストとして、西田尚美と飯田基祐の出演が発表された。大崎真央（神尾楓珠）と莉津（本田望結）の兄妹の両親役を演じる。【写真】ダブル主演・葵わかな×神尾楓珠の役ビジュアル今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。高校の卒業式に付き合いはじ