・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６４．０１ドル（－０．５９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３５１６．１ドル（＋４１．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４０２０．０セント（＋１０１．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１８．００セント（＋７．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３９８．００セン