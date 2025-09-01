災害時や旅行、アウトドアなどで活躍する簡易洗濯用バッグ。こういった商品がワークマンで販売されて話題になりましたが、なんとダイソーにて、半額のお値段で並んでいたのを発見しました♪以前ダイソーで買ったものよりも、何やらパワーアップしている様子…実際に使ってみたので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウォッシュバッグ 7L価格：￥770（税込）サイズ（約）：幅35cm×長さ58.2cm容