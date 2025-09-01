２９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９２．０２ドル安の４万５５４４．８８ドルと４日ぶり反落した。中国のアリババ＜BABA＞がＡＩ半導体を開発したと報じられ、米国企業のＡＩ半導体の収益性に対する楽観的な見方が後退し、ハイテク株への売りを促した。７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前月比０．２％上昇。市場予想と同水準となった。利下げ観測が続いたことは株式相場のサポート要因となった。 キ