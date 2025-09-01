F1オランダGP決勝、疾走するレッドブルの角田裕毅（右）＝8月31日、ザントフォールト（ゲッティ＝共同）【ザントフォールト（オランダ）共同】自動車のF1シリーズ第15戦、オランダ・グランプリ（GP）は8月31日、オランダのザントフォールトで決勝が行われ、12番手からスタートしたレッドブルの角田裕毅は9位だった。10位以内の入賞は8戦ぶり。ポールポジション（PP）から出たマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア