「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）広島が最下位・ヤクルトに痛恨の連敗。３位タイから４位に転落した。先発・常広はプロ入り最短の４回１０安打５失点でプロ初黒星を喫した。ＣＳ進出を懸け、いよいよ９月戦線に突入。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−先発・常広は初回は村上も三振に斬ってという立ち上がりだったが。「一つ一つのボールはいいボールもあった。ただちょっと、やっぱり高かっ