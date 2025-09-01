「ヤクルト７−４広島」（３１日、神宮球場）かつての“庭”で苦しんだ。広島・常広羽也斗投手が今季２度目の先発登板に臨み、４回１０安打５失点でＫＯされた。「キャッチャーの配球通りに投げられなかったのが全てかなと思う」。青学大時代に主戦場としていた神宮でプロ入り後ワーストの投球となり、プロ初黒星を喫した。課題としている制球面の不安定さが露呈した。「逆球が多かった」と振り返ったように捕手・坂倉が構え