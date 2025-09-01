俳優の佐藤健（36歳）が8月31日、自身の公式TikTokで自宅を初公開。あまりの広さに驚きの声が上がっている。佐藤はこの日、TikTokに「【初公開】佐藤健の自宅がヤバすぎた…」と題する1分53秒の動画を投稿。スタッフ撮影による自宅紹介動画で、スタッフの「玄関広すぎでしょ…」「（広大なリビングを見て）うおすげえ！！」「ピアノが4台ある」「（デカいソファーは）何人寝れるの？って感じですけど」という率直な感想が収録され