本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が8月31日（日本時間9月1日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発。2連敗中のチームを救う“連敗ストッパー”の役割を期待される中、7回4安打1失点、メジャー自己最多に並ぶ10奪三振の快投を披露した。12勝目の権利を持って降板したが、救援左腕タナー・スコット投手が8回に同点3ランを被弾。球場は騒然とした空気に包まれた。山本は初回を3者凡退に抑える