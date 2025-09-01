◇ナ・リーグドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。7回4安打1失点、メジャーでの自己最多タイとなる10奪三振を記録するなど、確実に試合をつくり、12勝目の権利を手にしてリリーフ陣にマウンドを託した。しかし2番手・スコットが同点を許したため、12勝目は幻となった。しかし、試合は9回