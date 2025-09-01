大谷翔平似の8歳年上イケメンボディビルダーを早速尻に敷く21歳経営者の大胆行動に“ゆきぽよ”こと木村有希らMC陣が驚愕する一幕があった。【映像】大谷翔平似イケメンのムキムキボディ常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別