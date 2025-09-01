インドが自国に構築する高速鉄道システムに日本の新幹線の最新技術を導入する案を検討している。日本を訪問して石破茂首相と首脳会談をしたインドのモディ首相は新幹線導入のために協力することにしたと、複数の日本メディアが伝えた。日本は現在JR東日本が開発中の次世代新幹線車両「E10系」をインド側に提案した。朝日新聞によると、インドは1.1兆ルピー(約1兆8340億円)にのぼる事業費の約80%を日本円借款で充当するが、利率が年