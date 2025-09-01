スミスのサヨナラ弾でドジャースが勝利(C)Getty Imagesドジャースは現地時間8月31日、本拠地でダイヤモンドバックスと対戦。ウィル・スミスが9回代打でサヨナラ本塁打を放ち、5−4で勝利した。連敗を2でストップさせた。終盤8回に同点に追いつかれる嫌なムードの中、30歳の捕手が代打で大仕事をやってのけた。【動画】嫌なムードを振り払った！スミスが9回に劇的サヨナラ弾地区優勝争いは2位のパドレスが敗れて2ゲーム差に広が