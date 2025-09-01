＜情報最前線：エンタメテレビ＞女優玉田志織（23）が活躍の場を広げている。6月にはNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に女郎わかなみ役で出演し、福原遥（27）と取っ組み合いのけんかシーンで話題になった。9月に3冊目の写真集「Into The Light」（ワニブックス）を発売することも決定。エンタメに救われた経験から、目指す女優像とは−。【鎌田良美】■「緊張感8倍」肩を落とし、上目遣いで田沼意知（宮沢氷魚）を