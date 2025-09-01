浦和レッズは、８月31日に行なわれたJ１第28節でアルビレックス新潟と埼玉スタジアム2002で対戦。30分にMFマテウス・サヴィオのゴールで先制すると、後半は押し込まれながらも最後まで守り切り、１−０で逃げ切った。新潟と戦う前、ショッキングな敗戦が続いていた。８月22日の27節・柏レイソル戦は前半で２点リードも後半の４失点で２−４と黒星。同27日の天皇杯準々決勝のFC東京でも前半に先制しながらも後半の２失点で逆転