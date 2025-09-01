日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。７月の名古屋場所で幕内初優勝を果たした琴勝峰（２６）＝佐渡ヶ嶽＝は東前頭１５枚目から同５枚目に番付を上げた。新横綱として平幕優勝を許した大の里（２５）＝二所ノ関、途中休場した豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱にとっては、奮起が求められる。三役では、関脇若隆景（３０）＝荒汐＝が大関とりに挑む。直近２場所は小結で１２勝、