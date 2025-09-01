日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。関取最年長の玉鷲（４０）＝片男波は、東前頭筆頭となった。７月の名古屋場所は西前頭４枚目で１１勝４敗。大の里から最年長金星（４０歳８カ月）を挙げたほか、最年長三賞となる殊勲賞を獲得した。玉鷲は２２年１１月場所以来となる三役復帰を果たしていれば、能代潟が１９３６年１月場所を小結で迎えた４０歳７カ月の最高齢記録（昭和以降