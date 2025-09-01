「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は遠征を前に連敗を２で止め「ヨシノブはファンタスティックだった」と先発の山本由伸投手をたたえた。立ち上がりから丁寧に低めにスプリットを集め、三振の山を築いた。バントヒットから連打を浴びて１点を失ったが、最少失点で切り抜け相手に主導権を渡さなかった。「素晴らしい立ち上がりだった」と７回１失点１０奪三