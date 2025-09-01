フィンエア―CEO就任から1年半2024年4月にフィンランドを代表する航空会社・フィンエアーのCEOに就任したトゥルッカ・クーシスト氏が、2025年6月2度目の来日。日本メディア向けインタビューに応じた。前職の郵便公社から、一転して航空業界へと大胆に舵を切ったトゥルッカ氏は、実はなかなかの“改革請負人”。前職のフィンランド郵便公社Postiでは、赤字に苦しんでいた伝統企業を、収益性の高い現代的企業に変革させた立役者だ。