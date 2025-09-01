次期大統領選の民主党有力候補たち＝朝日新聞社、ロイター 2028大統領選が早くも始まっている。実際には昨年11月の大統領選でドナルド・トランプがカマラ・ハリスを破って2期目を勝ち取った瞬間に始まったと言える。民主党の支持者はショックを瞬時に乗り越え、トランプからアメリカを取り戻すべく、「2028にハリス再度の立候補を！」と唱えた。（堂本かおる＝ニューヨーク在住ライター）2025年になると、バイデン政権