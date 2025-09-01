福岡県香春町の生活困窮者向けの施設内で31日夜、入居者の65歳の男が同室の72歳の男性の首を絞め殺害しようとしたとして逮捕されました。警察によりますと31日午後7時半頃、福岡県香春町の生活困窮者向けの施設内で72歳の男性の首をベルトで絞めて殺害しようとしたとして無職の福田正吾容疑者（65）が逮捕されました。福田容疑者と被害者は、同じ部屋で同居していたということです。福田容疑者は悲鳴を聞いて駆けつけた別の入居者