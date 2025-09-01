陸上自衛隊第14旅団（香川県善通寺市）は1日、中部方面航空隊所属のヘリコプターCH―47JAの部品を紛失したと発表した。ヘリは8月27日に徳島県板野町で発生した山林火災の消火活動中だった。飛行中に落下した可能性があるが、被害の情報はないという。紛失したのはステンレス製の「シャックル」と呼ばれる部品で、長さ約60ミリ、幅約30ミリ、重さ約30グラム。第14旅団によると、ヘリは8月31日午後2時20分ごろに徳島県板野町の公