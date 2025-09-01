散歩帰りにリラックスしているポメラニアンの姿を撮影した1枚の写真がXに投稿され、「信楽焼のたぬきにそっくり」と大きな話題を呼んでいる。ノア&くつした【ぼくらはポメラニアン】さん（@noah_kutsushita）が投稿したこの写真には、142.4万件の表示と5.1万件の「いいね」が集まり、あまりにもそっくりな姿に驚きの声が相次いだ。この写真が撮影された経緯を飼い主さんに聞いた。【比較写真】こんな似てることある!? 信楽焼