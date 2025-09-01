私はミズキ。夫タクミは単身赴任中で、新幹線の距離に離れて暮らしています。私は4歳の息子ヤマトと、一時的に2人暮らしをしています。タクミがいないと寂しいと思っていたものの、数か月するとこの生活にも慣れることができてきました。さてある日のこと、タクミから1通のLINEが。タクミ発信で連絡がくることは珍しいので何事かと見てみると、そこには驚くべき言葉が書かれていたのです……。数か月前から単身赴任中のタクミは、