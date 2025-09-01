NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月7日（日）放送予定の第34話「ありがた山とかたじけ茄子」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK老中首座に就いた定信（井上祐貴）、ついに寛政の改革が幕を開けます。先日の放送でも少し描かれていましたが、定信と、一橋治済（家斉実父）・徳川家斉（第11代将軍）の対立関係も、今後のトピックになって