ウォルフスブルク戦で攻め込むマインツの佐野（手前）＝ウォルフスブルク（共同）【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで8月31日、マインツの佐野海舟はアウェーのウォルフスブルク戦にフル出場した。川崎颯太は出番なし。試合は1―1で引き分けた。フライブルクの鈴木唯人は敵地のケルン戦で後半24分までプレー。チームは1―4で敗れた。