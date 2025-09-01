【モナコ共同】サッカーのフランス1部リーグで8月31日、モナコの南野拓実はホームのストラスブール戦で2―2の後半40分から出場し、追加タイムに今季初ゴールを決めて3―2の勝利に導いた。ルアーブルの瀬古歩夢はホームのニース戦にフル出場し、チームは3―1で勝った。