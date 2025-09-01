Image: Panasonic Holdings Corporation 子供がいる家庭はこの電池で対策を。時計やリモコン、電卓やゲーム機などに使われるボタン／コイン電池。小さくて薄いので便利な反面、小さい子供が飲み込んでしまう事故がたまに発生します。食道や胃の中で粘膜にくっつくと火傷を負ってしまうので、発見と処置が遅れると重篤な事故になりかねません。親が知らぬ間に起こってしまうのを、どのように