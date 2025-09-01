お笑い芸人のひょっこりはんさんが交通安全を呼びかけた。お笑い芸人・ひょっこりはんさん：渡る前、安全確認、ひょっこりはん！31日、警視庁南千住署の一日署長に就任したひょっこりはんさんは、参加した子供たちと正しい横断方法など交通ルールを確認した。警視庁は、「お先にどうぞと譲り合える交通社会を目指していく」としている。