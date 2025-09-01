【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,544.88 ▼92.02（8/29）NASDAQ：21,455.55 ▼249.61（8/29） 1.概況 先週末の米国市場では、主要3指数が揃って反落しました。ここまで相場をけん引していたAI関連銘柄を中心に売りが出るも、FRB（米連邦準備制度理事会）が次回のFOMC（米連邦公開市場委員会）で利下げをするとの見方が下値を支え、下値では底堅い推移となりました。前日に最高値を更新し