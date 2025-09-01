9月1日に放送された情報番組「す・またん！」（読売テレビ）で、9月30日をもって番組を終了すると発表した。この日の冒頭、虎谷温子アナから「今朝は、番組から大切なお知らせがあります。2010年3月29日に放送を開始しまして、今年の春に15周年を迎えた『す・またん！』ですが、今月9月30日火曜日の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告。続けて立田恭三アナが「15年以上にわたり番組を応援していただき、本当にあ