◆米大リーグドジャース５x―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が８月３１日（日本時間９月１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回９８球を投げて４安打１失点、１０奪三振の好投を見せて１２勝目（８敗）の権利をつかんだが、８回に２番手左腕・スコットがキャロルに同点の２９号３ランを浴びて勝敗はつかなかった。ド