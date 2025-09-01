◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権最終日（３１日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）１３位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１３アンダー７位。４月のＪＭイーグルＬＡ選手権以来４か月ぶりのトップ１０フィニッシュだった。中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日もパッティングの調子がよかったし、アイアンも４日