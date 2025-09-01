ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2025年9月1日〜9月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報プチ修行ムードに包まれる9月の幕開け！9月8日に迎える皆既月食をきっかけに、この世界を包むエネルギーが残酷なほどDEEPに変容していくわよ！食の時間が3時間もあって月が「赤く染まる