左からTVS REGZA商品戦略本部 商品企画部 シニア プロダクト プロデューサーの槇本修二氏、ブランド統括マネージャーの本村裕史氏、取締役副社長の石橋泰博氏、R&Dセンター副センター長の山内日美生氏 本連載では毎年恒例になっている、REGZAへのロングインタビューをお届けする。 本記事はREGZAのテレビ事業がどうなのか、ということに加え、その年の「テレビという産業が