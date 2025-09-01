お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平と松尾駿が7月28日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00〜28:30)にゲスト出演。自身の“稼ぎ”について語った。チョコレートプラネット・長田庄平○マヂラブがチョコプラを分析「芸能人の売れ切った状態」チョコレートプラネットについて、マヂカルラブリーの村上は、「マネージャーも一緒だし、同じ劇場に同じランクで