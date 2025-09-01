【本日の見通し】米国休場、今週は週末に雇用統計、週明けは落ち着いた動きか １日の市場、米国がレイバーデーの祝日で休場となっており、取引参加者が少ない中での動きとなる。今週は明日米ISM製造業、３日に米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数、４日にＡＤＰ雇用者数、ＩＳＭ非製造業、５日に米雇用統計と、明日以降は材料が目白押し。特に米雇用統計は前回の発表が衝撃的なものとなったこともあり、