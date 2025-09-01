東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.05高値147.41安値146.77 148.02ハイブレイク 147.72抵抗2 147.38抵抗1 147.08ピボット 146.74支持1 146.44支持2 146.10ローブレイク ユーロドル 終値1.1686高値1.1709安値1.1651 1.1771ハイブレイク 1.1740抵抗2 1.1713抵抗1 1.1682ピボット 1.1655支持1 1.1624支持2 1.1597ローブレイク