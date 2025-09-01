「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）阪神は２点を追う七回に近本光司外野手が３９打席ぶりの安打となる二塁打で好機を広げ、森下翔太外野手の左越え勝ち越し適時三塁打など４連続長打で一挙４点を奪い、逆転勝ちを飾った。優勝マジックは２つ減って「７」となり、２位・巨人とは今季最大の１６ゲーム差。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は近本の不調について「右足をバッターボックスの半分ぐらいまで開いていることが